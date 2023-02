Velostationen: Bern stellt illegale Videoüberwachung ab

An den vier Velostationen der Stadt Bern laufen seit dem Jahr 2000 Kameras zur Videoüberwachung.

In der Zwischenzeit soll Sicherheitspersonal eingesetzt werden.

Sicher seit 2015 wurden Velofahrerinnen und -fahrer am Bahnhof Bern illegal gefilmt.

Die Stadt Bern hat die Videoüberwachung von vier Velostationen per sofort gestoppt. Dies heisst es am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung. Die Stadt reagiert damit auf die Berichterstattung der letzten Tage. Spätestens seit einer Reglementsänderung von 2015 sind die Kameras bei den Velostationen illegal, denn die Stadt hat nie ein Gesuch bei der Polizei, bei der Datenschutzbehörde oder beim Stadtrat eingereicht.