Darum gehts Am Abstimmungssonntag sagte die Stadtberner Bevölkerung Ja zu einer neuen Festhalle.

Mit 15 Millionen Franken wird die Stadt den Neubau unterstützen.

Das Resultat fiel jedoch knapper aus, als von beiden Lagern erwartet wurde.

Lediglich 51,13 % Prozent haben sich für die Festhalle ausgesprochen.

Bern kriegt eine neue Festhalle – und die Stadt wird das Projekt mit 15 Millionen Franken unterstützen. Das hat die Stadtberner Bevölkerung am Sonntag entschieden. Somit wird auch der Kanton 15 Millionen Franken beisteuern. Die neue Festhalle wird aus einer grossen Halle mit bis zu 9000 Stehplätzen und einem Saal mit rund 1000 Sitzplätzen bestehen. Das Anliegen hat das linke Lager gespalten. Die bürgerlichen Parteien, sowie der Stadt-und Gemeinderat, haben sich hingegen von Anfang an für ein Ja eingesetzt – und somit jetzt Grund zum Jubeln; oder?

«Wir haben mit mehr Ja-Stimmen gerechnet»

«Ich bin erleichtert darüber, dass die Vorlage durchgekommen ist, vor allem, weil es so knapp geworden ist», sagt Gemeinderat Michael Aebersold. Lediglich 51,13 % Prozent haben sich für die Festhalle ausgesprochen – das sei weniger als erwartet: «Wir haben mit mehr Ja-Stimmen gerechnet», so Aebersold. Dass die Vorlage, sowie die zugehörige Überbauungsordnung, dennoch angenommen wurde, sei für die Stadt Bern sicherlich eine Bereicherung: «Die neue Festhalle gibt sehr viel zurück. Sie schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft. In zwei bis drei Jahren werden in der neuen Festhalle viele tolle Konzerte und Messen stattfinden können.»

Auch der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried zeigt sich erfreut über die Annahme – auch wenn diese knapp ausgefallen ist. Schlussendlich zähle bloss eines: «Ich habe auf eine Mehrheit gehofft und diese Mehrheit haben wir erreicht.» Die Festhalle stärke Bern als Messestandort. «Es war ein grosses Ziel des Gemeinderates, eine solche Festhalle zu realisieren und wir sind nun sehr zuversichtlich, dass dem Projekt nichts mehr im Weg steht.»

«Natürlich sind wir enttäuscht»

Andere Töne schlägt das Nein-Komitee an, also das Grünen Bündnis und die Junge Alternative JA. «Wir sind natürlich enttäuscht darüber, dass die Abstimmungsvorlage angenommen wurde», so Seraina Patzen, Stadträtin Junge Alternative JA. Doch: «Das Resultat ist knapper ausgefallen, als wir erwartet hätten. Das zeigt, dass ein grosser Teil der Stadtberner Bevölkerung der neuen Festhalle ebenfalls kritisch gegenübersteht.»

Die 48,87 Prozent Nein-Stimmen seien zudem eine klare Aufforderung an alle Befürworterinnen und Befürworter der Festhalle, ihre Versprechen einzuhalten und trotz der Investition in den Neubau den Sozialbereich und die Kulturschaffenden nicht zu vernachlässigen, so Patzen. «Wenn die Stadt private Investoren mit Millionen unterstützen kann, muss sie auch das lokale Kulturschaffen unterstützen.»