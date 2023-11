Bern: Tausende demonstrieren auf dem Bundesplatz für Palästina

Mit der Demonstration setze man sich für «die über 9000 Menschenleben, die in den Medien namenlos bleiben», ein, hiess es im Vorfeld.

Fast 60 Organisationen haben am 4. November 2023 zu einer Palästina-Kundgebung in Bern aufgerufen.

Am Samstagnachmittag fand auf dem Bundesplatz in Bern eine grosse Pro-Palästina-Demo statt.

Unter anderem das Palästina Komitee Zürich und Basel, die Alliance for Palestine oder die Kommunistische Jugend Schweiz haben am Samstag zu einer Kundgebung auf dem Berner Bundesplatz aufgerufen. Die Demonstration war bewilligt, Tausende nahmen daran teil.

Das forderten die Demonstranten

Die fast 60 Organisationen haben sich im Vorfeld auf mehrere Eckpunkte geeinigt, für die sie sich in Bern stark machen wollten. Die Schweizer Regierung solle angesichts «ihres Schweigens zu israelischen Kriegsverbrechen» in diversen Punkten aktiv werden:

Investitionsstopp in der israelischen Siedlungs- und Sicherheitspolitik

Während die Organisatoren den israelischen Luftangriffen und der Blockade des Gebietes viel Platz gaben und der Regierung auch den Einsatz von international geächteten Waffen vorwarfen, fand der brutale Überfall der Hamas vom 7. Oktober keinerlei Erwähnung. Mit der Demonstration setze man sich für «die über 9000 Menschenleben, die in den Medien namenlos bleiben», ein. Laut dem unter Kontrolle der Hamas stehenden Gesundheitsministerium sollen nämlich bereits so viele Palästinenser im Zuge des Krieges ums Leben gekommen sein. Nebst dem Umstand, dass sich diese Todeszahlen nicht unabhängig verifizieren lassen, publiziert auch die Hamas keine Namen der Todesopfer.

Das Fazit

Die Kantonspolizei hat an der Palästina-Demo in Bern mehrere Personen kontrolliert und teilweise auch festgenommen.

Rania Madi gehört zum Organisations-Komitee. Im Interview mit 20 Minuten sagt sie: «Es ging nicht nur um Solidarität, sondern auch darum, unsere Besorgnis über den Krieg in unserem Heimatland zum Ausdruck zu bringen und nicht zu schweigen. Wir müssen unsere Stimme erheben und dafür sorgen, dass die Politiker uns hören.»

Schweigeminuten für Gaza-Opfer, aber nicht für Israel-Opfer

Während der Demonstration gab es eine Schweigeminute für die Opfer in Gaza, wobei der Gazastreifen besonders erwähnt wurde. Dass es keine Schweigeminute für die Opfer in Israel gab, begründet Madi damit, dass der Fokus der Demonstration auf den Opfern in Gaza lag. «Es ist wichtig zu betonen, dass der Gazastreifen Jahr für Jahr bombardiert wird. Wir sind gegen die israelischen Kolonisierungspläne und entschlossen, der anhaltenden Situation ein Ende zu setzen. Unser Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf unsere Sache und das Leiden der Palästinenser zu lenken. Als Palästinenserin gilt meine Hauptsorge unseren eigenen Opfern.»