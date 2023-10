Antifa-Demo in Bern – Angriffe auf Polizei und kaputte Scheiben

In Bern kam am Samstagabend zu einem unbewilligten Demonstrationszug durch die Innenstadt, der sich am Bahnhof formiert hatte. Aufgerufen zur Kundgebung hatte das Bündnis gegen rechts, um «den erstarkenden rechten, rechtsextremen und faschistoiden Kräften hier in der Schweiz, aber auch überall sonst eine klare Haltung entgegenzusetzen». Es sei auch «ein starker TINFAQ*-Block» an der «Front» gewesen, «um aufzuzeigen, dass Antifaschismus nicht ohne Queerfeminismus» gehe. Es seien 800 Personen beteiligt gewesen, so das Bündnis in einem Communiqué.