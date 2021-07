Sturmtief Bernd kommt - Bern und Thun wappnen sich für drohendes Hochwasser 

1 / 8 Seit sechs Wochen gab es in der Schweiz viel Niederschlag, die Aare führt hohe Wassermengen. 20min/Matthias Spicher Im Berner Mattenquartier hat man bereits am Wochenende präventive Schutzmassnahmen aufgestellt. 20min/Matthias Spicher Durch Brücken bleiben alle Gebiete für Anwohnerinnen und Anwohner begehbar. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts In den letzten Wochen fiel in der Schweiz viel Regen.

Auch diese Woche bringt Sturmtief Bernd Starkregen, Gewitter und Hagel.

Von Montagabend bis Dienstag ist mit 20 bis 60 Millimeter Niederschlag zu rechnen.

In Bern und Thun zeigt man sich gut vorbereitet.

Seit Wochen regnet es in der Schweiz gefühlt täglich in Strömen – der lang ersehnte Sommer lässt auf sich warten. Die Böden sind gesättigt, die Aare führt viel Wasser, auch der Thunersee ist nahe an der Hochwassergrenze. Für diese Woche sind die Prognosen nicht besser: Sturmtief Bernd aus Frankreich bringt Starkregen, Gewitter und Hagel – vor allem zwischen Montag- und Dienstagabend.

«Alles, was wir im Moment tun können, haben wir getan: Uferwege wurden teilweise abgesperrt, Beaver-Schläuche und Talimex-Sperren aufgestellt», sagt Carina Grossenbacher, Sprecherin von Schutz und Rettung Bern, gegenüber 20 Minuten. Betroffen sind die Quartiere Altenberg, Matte, Marzili und Dalhölzli. Am Sonntagnachmittag richtete der Zivilschutz zudem mehrere Fussgängerbrücken ein, damit die Hochwassersperren passiert werden können, wie beispielsweise bei der Gelateria di Berna im Marzili. Grossenbacher verweist ferner auch auf den Infopoint am Läuferplatz: «Dort kann sich die Bevölkerung jederzeit über die aktuelle Lage informieren.»

Kurzzeitige Entspannung

Auf die Frage, ob Entspannung in Sicht sei, antwortet Grossenbacher: «Vorhersagen kann man das so nicht. Diese Woche warten wir einmal ab – vorbereitet sind wir.» Für die Bewohnerinnen und Bewohner bestehe indes keine Gefahr. Würde sich das ändern, wird frühzeitig informiert; im Notfall könne schnell gehandelt werden. Doch wie viel Wasser verträgt die Aare noch? Ab 430 Kubik sei die Schadengrenze erreicht, sagt Grossenbacher: «In Absprache mit der Wasserregulierung in Thun wurden die Massnahmen getroffen, damit der Thunersee abgesenkt werden kann, um die Situation dort zu entlasten.»

In Thun bleibt die Hochwassersituation angespannt. Der Pegelstand des Thunersees liegt nach wie vor bei zirka 558,2 Metern, die Wassermenge der Aare im Schwäbis beträgt ca. 381 Kubikmeter pro Sekunde. In den kommenden Tagen sind im Berner Oberland starke Regenfälle vorausgesagt. «Es ist daher damit zu rechnen, dass der Thunersee die Schadensgrenze von 558,3 Metern in den nächsten Tagen erreichen könnte», schreibt die Stadt Thun in ihrer Mitteilung. Die Feuerwehr Thun installiert deshalb am Montagabend die Hochwassersperren in der Innenstadt. Immerhin: Über das Wochenende habe sich die Situation ein wenig entspannen können, sagt Roland Gfeller, Kommandant Schutz und Rettung Thun: «Viel Wasser konnte nach Bern abfliessen.»

