Neue Broschüre mit Rechtsfragen : Bern und Zürich unterstützen gemeinsam LGBTI-Menschen

Im Alltag von LGBTI-Menschen gibt es viele rechtliche Fragen. Eine neue Broschüre soll nun Abhilfe schaffen.

Die Schweiz habe in Bezug auf die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LGBTI) in den letzten Jahren einiges erreicht, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Anfragen an die Fachstellen für Gleichstellung würden jedoch zeigen, dass der Bedarf an Informationen im Zusammenhang mit LGBTI-Rechten gross sei: Wie kann ich gegen homo-, bi-, trans- und interfeindliche Handlungen vorgehen? Wie kann ich meine eingetragene Partnerschaft auflösen? Welche Pflichten hat eine Schule gegenüber einem Trans-Kind und seinen Eltern? Antworten zu diesen und vielen weiteren Fragen finden sich in der neuen Broschüre.