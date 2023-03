Bern: Nach Flucht fährt Mann in Mauer

Beim Berner Wankdorf prallte er erst in ein anderes Fahrzeug und schliesslich in einen Ampelmast.

In Worblaufen flüchtete ein Lenker am Mittwochabend vor der Polizei.

Nordöstlich von Bern spielten sich am Mittwochabend turbulente Szenen ab: Agron B. befand sich gerade an einer Tankstelle in Worblaufen (Gemeinde Ittigen), als quietschende Reifen ihn aufschreckten. «Ich sah, wie sich ein Auto mit extrem hoher Geschwindigkeit entfernte. Fast zeitgleich nahm ein Dienstwagen der Polizei mit Blaulicht die Verfolgung auf», erzählt der Leser. Weil er wissen wollte, wie die Geschichte ausgeht, fuhr B. ebenfalls hinterher. Der Geflüchtete sei mit mindestens 130 Sachen in südliche Richtung gebrettert und habe mehrere Rotlichter überfahren, sagt der Beobachter: «So etwas habe ich auf Schweizer Strassen noch nie gesehen.»