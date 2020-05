Fernhalteverfügung

Bern verbannt Corona-Demonstranten aus Stadtgebiet

Die Polizei greift gegen die Anti-Corona-Demonstranten durch: Die Stadt Bern verbietet gleich mehreren, sich in den nächsten vier Wochen zu versammeln.

Sieben Demonstranten bekamen in Bern eine Fern h alteverfügung, weil sie die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet hätten, wie man in der Verfügung lesen kann.

«Ich sang die Nationalhymne»

Nachdem er dort vier Stunden verbracht habe, bekam er eine sogenannte Fernhalteverfügung ausgestellt: Er habe die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet. Weil er nicht selbst aus Bern k ommt , ist es ihm nun für vier Wochen verboten, in der Stadt Bern an einer Versammlung zu erscheinen .

Sieben Corona-Demonstranten erhielten Fernhalteverfügungen

Ramona Mock, Mediensprecherin bei der Kantonspolizei Bern, bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Wir haben am letzten Samstag sieben solcher Fernhalteverfügungen ausgesprochen, die vier Wochen lang gelten. Diese Verfügungen betrafen vor allem Personen, welche einen Organisationscharakter aufwiesen oder jene, die b ereits an verbotenen Kundgebungen teilgenommen haben.» Es sei das erste Mal gewesen, dass es solche schärferen Fernhalteverfügungen gegen Corona-Demonstranten gab.

Wegweisungen in anderen Städten

In anderen Kantonen kam es letztes Wochenende bei den Corona-Demonstrationen zu Wegweisungen. In St. Gallen wurden am 16. Mai insgesamt 33 Personen gebüsst und weggewiesen. «Diese wurden aber lediglich 24 Stunden weggewiesen», so der Mediensprecher. Laut Artikel 29 des St. Galler Polizeigesetzes kann die Fernhaltung von einem Monat lediglich erfolgen «in besonderen Fällen, namentlich wenn eine Person schon wiederholt von einem Ort weggewiesen oder ferngehalten werden musste».