Halbgefüllte Stadien gehören der Vergangenheit an: In Bern muss man sich wieder an Geisterspiele gewöhnen.

Auch die letzten Fans müssen zu Hause bleiben: Der Kanton Bern verschärft die Coronamassnahmen weiter und verbietet bei den Spielen in den obersten zwei Ligen im Fussball, Eishockey, Handball und Volleyball Zuschauer in den Stadien. Dies teilte er am Freitag an einer Pressekonferenz mit.