Bern: «Völlig unverhältnismässig» – Heftige Reaktionen auf Demostopp

Auf dem Bundesplatz in Bern wird es ab dem 17. November bis zum 24. Dezember keine weiteren Grosskundgebungen geben. Das hat der Berner Gemeinderat entschieden. Grund hierfür: Die stark genutzte Innenstadt. In den Demonstrationen finde sich immer wieder Hamas-Proaganda, so Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG).

Darum gehts Der Berner Gemeinderat will bis Ende des Jahres keine weiteren Grosskundgebungen mehr in der Innenstadt bewilligen.

Der Generalsekretär der SIG befürwortet den Entscheid.

Die Stadt-Berner SVP- und Mitte-Spitze findet den Stopp gerechtfertigt.

Berner SP- und Grünen-Präsidenten hingegen kritisieren den Entscheid als unverhältnismässig.

Immer wieder wurde im Zusammenhang mit Pro-Palästina-Demos in der ganzen Schweiz über Demonstrationsverbote diskutiert. Nach der Kundgebung auf dem Bundesplatz am vergangenen Wochenende verfügte der Gemeinderat heute einen Bewilligungsstopp für Grosskundgebungen in der Berner Innenstadt.

Gemeinderat argumentiert mit übervoller Innenstadt

«Die Berner Innenstadt wird in den kommenden Wochen übervoll sein», sagt Mitte-Gemeinderat Reto Nause, Direktor für Sicherheit, Umwelt und Energie, zu 20 Minuten. Er nennt Veranstaltungen wie den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das YB-Spiel gegen den Roten Stern Belgrad, den Zwiebelemärit, das Rendez-vous Bundesplatz und drei Weihnachtsmärkte, die in den kommenden Wochen Tausende von Besucherinnen und Besuchern in die Berner Innenstadt bringen werden. «Die Palästina-Demos stellen eine spezielle Situation dar und bedürfen immer polizeilicher Begleitung», so Nause. «Wir haben bereits drei Palästina-Kundgebungen bewilligt und sind der Ansicht, dass dem Meinungsäusserungsrecht einstweilen Rechnung getragen wurde.»

SIG-Generalsekretär befürwortet den Entscheid des Gemeinderats

«Es ist tatsächlich so, dass wir einige antisemitische Vorfälle an Pro-Palästina-Demos registrieren mussten. Darunter sind Schilder mit Hitler- oder Nazivergleichen», so Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), zu 20 Minuten.

«An fast allen grösseren Demonstrationen wurde das unsägliche ‹From the river to the sea› mit Inbrunst vorgetragen», so der Generalsekretär. « Das ist reine Hamas-Propaganda.» Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sei wichtig, «aber nicht sakrosankt, wenn diese missbraucht werden», so der Generalsekretär. «Antisemitische Slogans und Gewaltaufrufe können damit eben nicht gerechtfertigt werden.»

Kreutner sehe Verunsicherung und Angst bei Schweizer Jüdinnen und Juden: «Die jüdische Gemeinschaft steht seit den Terrorangriffen der Hamas unter Schock. Jetzt kommt noch eine Welle des Antisemitismus auf uns zu.»

Grundsätzlich seien Menschen, die an Pro-Palästina-Kundgebungen teilnähmen, nicht gleich antisemitisch. «Die antisemitischen Slogans und die Gewaltaufrufe sind es aber und es sind diese Sprüche und die Leute, die sie skandieren, die überhaupt diese Verbotsdebatte nötig machen», so Kreutner.

«Ich finde das richtig»: SVP-Präsident für den Bewilligungsstopp

«Ich finde das richtig», sagt Thomas Fuchs, Präsident der SVP Stadt Bern, zu 20 Minuten. «Die Weihnachtszeit kommt und die Leute möchten in der Innenstadt nicht blockiert werden. Ausserdem nimmt die Aggressivität bei diesen Umzügen stetig zu. Das ist die logische Folge daraus», so Fuchs. Auf die Frage hin, ob der Bewilligungsstopp nicht einem Verbot von Demonstrationen gleichkomme, sagt er: «Kleindemonstrationen und Kundgebungen an anderen Orten sind ja weiterhin erlaubt. Die meisten wollen aber aufgrund der Symbolik vor das Bundeshaus.»

«Mit dem Bewilligungsstopp nimmt die Stadt ihre Verantwortung wahr, eine sichere Innenstadt für die Bevölkerung während der Adventszeit zu gewährleisten», so Laura Curau, Präsidentin der Mitte Stadt Bern. So könnten die bereits bewilligten Veranstaltungen sicher stattfinden. «Wir begrüssen, dass der Bewilligungsstopp auf die Innenstadt sowie auf Grosskundgebungen begrenzt ist, so sind weiterhin Versammlungen möglich», schreibt Curau.

Grüne und SP finden Entscheid unverhältnismässig

«Die Grünen Kanton Bern und die SP Stadt Bern sind klar gegen den Bewilligungsstopp für Grosskundgebungen in der Stadt Bern. Ein solch generelles Demonstrationsverbot schränkt die in der Bundesverfassung festgehaltene Versammlungs- und Meinungsfreiheit deutlich ein und ist – insbesondere in Anbetracht der vom Gemeinderat aufgeführten Gründe – völlig unverhältnismässig», so Brigitte Hilty Haller der Grünen. «Dies zeigt beispielsweise der Entscheid des Bundesgerichts, welches eine Beschwerde gegen den Regierungsrat des Kantons Bern im Zusammenhang mit der Beschränkung der Teilnehmenden bei Kundgebungen auf 15 Personen während Corona aufgrund der Unverhältnismässigkeit gutgeheissen hat.»

«Wir verurteilen antisemitisches Gedankengut und solche Äusserungen aufs Schärfste und Betroffene müssen vor Rassismus und Antisemitismus geschützt werden. Die neue Regelung des Gemeinderates erachten wir als unverhältnismässig und widerrechtlich», so Dominic Nellen, Stadtrat der SP Stadt Bern. «Kommerzielle Veranstaltungen den demokratischen Grundrechten und der Versammlungsfreiheit vorzuziehen, geht nicht. Die Versammlungsfreiheit ist ein Kerngehalt unserer Demokratie.»