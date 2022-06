Hells Angels vs. Bandidos : Bern wappnet sich fürs Rocker-Urteil und errichtet Sperrzone

Am kommenden Donnerstag eröffnet das Berner Gericht den Mitgliedern der Hells Angels und Bandidos ihr Urteil. In Bern befürchtet man deswegen einen erneuten Aufmarsch der Gangs. Das Gebiet rund um das Gerichtsgebäude wird abgeriegelt.

Das Gebiet rund um das Gerichtsgebäude wird abgesperrt. Bereits am Vortag des Prozesstages gilt an der dortigen Hodlerstrasse ein Parkverbot.

Nun, am kommenden Donnerstag steht die Urteilsverkündung gegen die 22 Angeklagten an. In Bern wappnet man sich auf allfällige weitere Ausschreitungen.

Am 30. Mai begann der Prozess um 22 Hells Angels und Bandidos im Amthaus in Bern. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen.

Vor einem Monat wurde Bern von Rocker-Banden in Beschlag genommen. Im Amtshaus, vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland, mussten 22 Mitglieder von verfeindeten Motorradgangs antraben. Dies, weil sie sich vor rund drei Jahren in Belp eine blutige Auseinandersetzung lieferten. Dabei wurden Schüsse abgefeuert, die Fehde forderte mehrere Schwerverletzte. Während im Gerichtssaal über diesen Vorfall und weitere Delikte der Angeklagten verhandelt wurde, versammelten sich draussen Anhänger der Gangs – der Hells Angels und der Bandidos. Ein Grossaufgebot der Polizei mussten die beiden verfeindeten Lager voneinander trennen. Nach den ersten Verhandlungstagen und langwierigen Polizeieinsätzen zogen die gewaltbereiten Cliquen schliesslich ab.

Jetzt ist die Stadtberner Sicherheitsbehörde wieder in Alarmbereitschaft: Am kommenden Donnerstag verkündet das Gericht die Urteile gegen die 22 Angeklagten. Gut möglich also, dass die beiden Gangs nochmals beim Berner Bollwerk aufkreuzen. In der Bundesstadt will man jedoch eine Konfrontation verhindern. Die Urteilseröffnung soll zudem ungestört über die Bühne gehen. Die Berner Behörden erklären deshalb das Gebiet rund um das Gerichtsgebäude am 30. Juni präventiv zur Sperrzone.