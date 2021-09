Zäune und Polizisten - Bern wappnet sich trotz zurückgezogenem Demoaufruf für Konfrontation

Das Bundeshaus verschwindet hinter einem meterhohen Zaun, Polizeiwachen werden geschlossen, damit ein Grossaufgebot an Polizistinnen und Polizisten in Bern stationiert werden kann: Die Stadt Bern bereitet sich auf eine Demo vor, die eigentlich gar nicht stattfinden dürfte. Eine Woche nachdem eine Kundgebung von Massnahmengegnerinnen und -gegnern auf dem Bundesplatz aus dem Ruder gelaufen war, wollten Organisationen wie «Mass-Voll» und die Freiheitstrychler erneut zu einer Demo in Bern aufrufen.

Weil sich Stadt Bern und Demo-Organisierende nicht über Rahmenbedingungen einigen konnten, wurde keine Bewilligung ausgesprochen. Sicherheitsdirektor Reto Nause kündigte zudem öffentlich an, dass gegen eine illegale Kundgebung rigoros vorgegangen werde. Es soll nicht erneut zu Feuerwerkskörpern gegen Bundeshaus und Polizeikorps, Tritten und Hämmern gegen den Bundesplatzzaun und Wasserwerfer- und Gummischrot-Einsatz kommen. In einem gemeinsamen Video zogen Vertreter von «Mass-Voll» und Freiheitstrychlern den Aufruf zurück. «Ihr müsst mit Repressalien rechnen. Bleibt zu Hause», sagt Nicola Rimoldi von «Mass-Voll».

Die Organisatoren werden in der Szene als «feige» und «Verräter» beschimpft, weil sie den Demoaufruf zurückgezogen haben. Und von ihrem Videostatement lassen sich jedoch offenbar viele nicht beeindrucken. In den sozialen Medien, allen voran in einschlägigen Telegram-Kanälen, kündigen Kritikerinnen und Kritiker an, dennoch nach Bern zu kommen. Ein User schreibt: «Ich lasse mir meine Stimme von niemandem verbieten. Ich werde auf dem Platz stehen. Und ich werde laut sein.» Auch andere wollen auch ohne Bewilligung um 19.30 Uhr in Bern demonstrieren. «Welcher Widerstand der Geschichte wäre gewonnen worden, wenn man sich fügt?», heisst es etwa in einem Post, der immer wieder herumgereicht wird.