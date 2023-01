«Rassistisch und stigmatisierend» – Politikerinnen wettern gegen Stadt Bern

Die beiden fordern nun, dass die Stadt eine Studie in Auftrag gibt, in der untersucht wird, ob es sich bei den osteuropäischen Bettelnden tatsächlich um organisierte Banden handelt.

Die Stadt Bern rief im Dezember dazu auf, Bettelnden aus Osteuropa kein Geld zu geben. Sie würden von hierarchisch straff organisierten Banden in die Schweiz geschleust. Das erhaltene Geld müssten die Bettlerinnen und Bettler der Bande schliesslich abgeben. «Der Kampf gegen den Menschenhandel ist ein erklärtes politisches Ziel. Die organisierte bandenmässige Bettelei ist eine Form davon und deshalb gehen wir dagegen vor», sagte Reto Nause, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern.

Die Mitglieder des Stadtrats, Lea Bill (Grünes Bündnis Bern) und Sofia Fisch (Juso Stadt Bern), kritisieren die Aufforderung der Stadt Bern nun scharf und bezeichnen sie als «rassistische und stigmatisierende Aufrufe». Zudem reichten sie am Donnerstag zusammen mit weiteren Unterzeichnenden eine Motion dazu ein, wie das Nachrichtenportal «Hauptstadt» berichtet.

In der Motion forderten sie eine von der Stadt Bern beauftragte Studie, die aufzeigt, inwiefern der Menschenhandel bei osteuropäischen Bettelnden eine Rolle spielt. Ausserdem solle untersucht werden, wie wirksam und wie zugänglich die Angebote der Stadt Bern für Bettlerinnen und Bettler seien. «Die wiederholte Erzählung von organisierten Bettelbanden ist nicht belegt und somit stigmatisierend», schreiben die Motionäre.

«Rassistisch, weil pauschal geurteilt wird»

Zudem sei der Aufruf problematisch, weil er die Erzählung der organisierten Bettelbanden reproduziere «und diese mittlerweile mehrfach als nicht richtig belegt wurde», so Bill. «Der Aufruf ist dementsprechend auch rassistisch, weil über alle Bettlerinnen und Bettler aus Osteuropa pauschal geurteilt wird und ihnen pauschal mit Vorurteilen begegnet wird.» Laut der Stadträtin liege die Vermutung nahe, dass nicht in erster Linie organisiertes Betteln bekämpft, sondern in Armutsbekämpfung investiert werden müsse.