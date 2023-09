Bern: Lernfahrerin missachtet Signal, Beifahrer verurteilt

An dieser Stelle in Bern kam es bei der Lernfahrt zu einer brenzligen Situation.

Was ist passiert? Mit einem Opel war eine Frau im Juni 2023 auf einer Lernfahrt im Berner Wankdorfquartier unterwegs, wie es in einem Strafbefehl heisst, der 20 Minuten vorliegt. Auf dem Schermenweg missachtete sie ein Kein-Vortritt-Signal und fuhr einfach weiter.

450 Franken Strafe

«Lernfahrt ist nicht ungefährlich»

Fahrlehrer Patrick Straubhaar erachtet die Strafe als «fair und angemessen». Schliesslich habe der Begleiter dafür zu sorgen, «dass die Lernfahrt gefahrlos durchgeführt wird und der Fahrschüler die Verkehrsvorschriften nicht verletzt», zitiert er aus dem Strassenverkehrsgesetz. Theoretisch könne in Fällen wie diesem auch der Fahrschüler gebüsst werden, merkt Straubhaar an. Das hänge unter anderem von seinem Fortschritt ab: «Je besser er ist, desto mehr Verantwortung kann auf ihn übertragen werden.»

Er stelle immer wieder fest, dass sich Begleitpersonen mit ihren Fahrschülern zu früh auf verkehrsreiche Strassen begeben, sagt Straubhaar. «In der Stadt sind die Schüler dann total überfordert.» Ratsam sei, erst einmal auf wenig befahrenen Strassen zu üben, beispielsweise in der 30er-Zone. Weiter falle auf, dass viele Schüler die erste Fahrlektion zu spät in Angriff nehmen, nachdem sie sich auf etlichen Privatfahrten bereits Fehler angeeignet hätten. «Wir bilden dann nicht aus, sondern sind nur noch mit Flicken beschäftigt», so Straubhaar. Der frühe Einstieg in die Fahrschule mache auch finanziell Sinn: «Bei denen, die später mit der Fahrschule beginnen, wenden wir durchschnittlich mehr Lektionen auf, bis wir sie an die Prüfung schicken.»