Bern: Drei Männer nach Verfolgungsjagd verurteilt

Nach einer Verfolgungsjagd um halb Bern herum wurden sie in Zollikofen BE gestellt.

Drei Männer gingen der Kantonspolizei Bern am 19. März mit einem gestohlenen Auto ins Netz. Den Toyota hatten die drei in Lausanne entwendet, sie kamen damit bis Zollikofen BE. Die Staatsanwaltschaft hat nun zwei von ihnen per Strafbefehl zu hohen Geldstrafen verurteilt.