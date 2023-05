Päckli-Boom: Bern will Haltezonen für Lieferanten einführen

Staus und Konflikte : Bern will mit Haltezonen für Lieferanten Päckli-Flut in den Griff bekommen

1 / 3 In München gibt es sie bereits: Handwerker und Lieferdienste können in der Altstadt seit letztem Herbst auf speziellen Stellplätzen für den Wirtschaftsverkehr parken. Mobilitätsreferat München Die Zunahme des Lieferverkehrs in den Städten führt vermehrt zu Konflikten. Pixabay Die Stadt will die Zahl der Parkplätze bis 2028 um zwölf Prozent reduzieren. Weil gleichzeitig die Zahl der Paketsendungen steigt, braucht es Massnahmen. Raphael Moser / Tamedia AG

Darum gehts Die Zunahme des Lieferverkehrs in den Städten führt vermehrt zu Konflikten.

Die Stadt Bern prüft nun die Einführung von Stellplätzen eigens für den Wirtschaftsverkehr.

Das ist schweizweit ein Novum. Andere Städte liebäugeln jedoch mit ähnlichen Lösungen.

Die Zunahme des Lieferverkehrs in den Städten führt vermehrt zu Stau und Konflikten. Um dagegen vorzugehen, will Bern nun neue Haltezonen eigens für Handwerker und Lieferanten einführen. «Basierend auf unserem Stadtlogistik-Konzept leiten wir zurzeit Prüfungsarbeiten ein, um herauszufinden, wie diese Haltezonen umgesetzt werden könnten», bestätigt Silvio Scholl, Netzwerkmanager Stadtlogistik bei der Stadt Bern, gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Laut Prognosen der Stadt wird sich die Zahl der Paketsendungen pro Tag bis 2040 verdreifachen. Nur durch entsprechende Begleitmassnahmen könne verhindert werden, dass Nutzungskonflikte und Suchverkehr weiter zunehmen würden, sagt Scholl.

«Für Handwerker wird es immer schwieriger»

Bei Berncity-Präsident Sven Gubler stossen die Pläne auf Anklang. Neben dem Anstieg des Onlinehandels gebe es auch immer mehr Sanierungen von Häusern, während zugleich Parkplätze abgebaut würden. «Für Handwerker wird es so immer schwieriger, in die Nähe ihrer Aufträge zu kommen», sagt Gubler zur «NZZ am Sonntag». Die Stadt will die Zahl der Parkplätze bis 2028 um zwölf Prozent reduzieren. Gubler fordert, dass ein Teil der frei werdenden Fläche für Haltezonen reserviert wird: «Es darf nicht nur Platz für Velowege oder Grünflächen geschaffen werden.»

Auch das Bundesamt für Raumentwicklung kam 2019 zum Schluss, es fehle im urbanen Raum generell an Platz für eine effiziente Bewältigung des Wirtschaftsverkehrs. «Für die Anlieferung an Haushalte und Unternehmen durch Lieferwagen stehen weder im öffentlichen noch im privaten Raum genügend Flächen zum kurzzeitigen Abstellen oder Parkieren zur Verfügung», heisst es im Schlussbericht der Studie.

In anderen Städten werden deshalb ähnliche Lösungen wie in Bern geprüft: Winterthur etwa will Lieferantenparkplätze für alle neuen Überbauungen vorschreiben. In Zürich gibt es seit kurzem drei sogenannte Salüboxen, an denen Bewohnerinnen und Bewohner Pakete empfangen und zum Abholen deponieren können.

