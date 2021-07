Inklusive unterirdischer Mauer - Bern will seinen Hochwasserschutz für 132,5 Millionen Franken upgraden

In vier Quartieren an der Aare sind Schutzmauern geplant, in der Matte sogar eine unterirdische.

Die Stadt Bern will sich besser gegen Hochwasser schützen, wie sie in den letzten Tagen vorkamen, als die Aare teilweise über 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Bundesstadt schwemmte. Verschiedene am Fluss gelegene Quartiere wurden dabei überflutet. Doch in ein paar Jahren sollen neue bauliche Massnahmen das verhindern, wie die «Berner Zeitung» schreibt.