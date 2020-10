Corona im Kanton Bern

Im Kanton Bern befinden sich derzeit (Stand Dienstag) 30 Personen wegen Covid-19 im Spital. Insgesamt zählt der Kanton Bern seit Ausbruch der Pandemie 3824 positiv auf das Coronavirus getestete Personen. 104 Infizierte erlagen der durch das Virus verursachten Krankheit Covid-19, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Dienstag auf ihrer Homepage mitteilte. In der vergangenen Woche wurden 6460 Tests durchgeführt. Positiv getestet wurden 322 Personen. Dies entspricht einer Positivitätsrate von 5,1 Prozent. In der Vorwoche lag die Rate noch bei 3,8 Prozent.