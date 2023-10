Bern: Zwei Polizisten bei Einsatz angegriffen und verletzt 

Der Tatverdächtige und weitere Personen flüchteten in die Toilette des Restaurants in der Reitschule.

Am Donnerstagnachmittag beobachteten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern gegen 15 Uhr eine Person, die auf der Schützenmatte mutmasslich mit Drogen handelte. «In der Folge wurde beschlossen, die Person zu kontrollieren. Beim Versuch, den Mann anzuhalten, flüchtete dieser – zusammen mit weiteren anwesenden Personen – in die Toilette des Restaurants in der Reitschule», schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.