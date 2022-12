Bernard Arnault ist vor Elon Musk der reichste Mensch

Knappes Rennen : Elon Musk ist nicht mehr der reichste Mensch der Welt

Am Mittwoch übernahm der französische Unternehmer Bernard Arnault (73) den ersten Platz auf der Forbes-Liste. Seither wechseln sich er und Elon Musk (51) an der Spitzenposition ab.

So übernahm Bernard Arnault am Mittwoch für kurze Zeit die Führung der Forbes-Liste. Am Mittwochabend rutschte Elon Musk wieder auf den Spitzenplatz, am Donnerstagmittag werden wieder Arnault und seine Familie als Nummer eins der in Echtzeit angepassten Liste aufgeführt. Mit seinen 185,5 Milliarden Dollar liegt er dabei um 100 Millionen vor Musk.