Berneck: Selbstunfall mit gestohlenem Auto

Am Montagmorgen, gegen 08.45 Uhr, kam es in Berneck SG zu einem Selbstunfall. Ein 43-Jähriger entwendete beim Littenbach-Parkplatz ein Auto und fuhr damit in Richtung Berneck Zentrum. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte, prallte das Auto auf der Littenbachbrücke rechts ins Brückengeländer. Danach wurde es nach links abgelenkt und prallte gegen die Steinmauer eines Gebäudes an der Städtlistrasse.