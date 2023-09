Berneck: Er wollte den Wheelie machen – doch es kam zu einem Unfall

Der Selbstunfall geschah am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, in Berneck SG, als ein Töfffahrer (21) von Heerbrugg kommend auf der Littenbachstrasse Richtung Au SG fuhr. Das teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Mutmasslich beschleunigte er sein Motorrad und versuchte, dieses während der Fahrt auf das Hinterrad zu stellen, also einen sogenannten Wheelie zu machen. Dabei kam der Fahrer mitsamt dem Motorrad zu Fall und rutschte über den Asphalt.