Hitzeschlag in Thailand : Berner (25) liegt im Koma und braucht dringend Blutspenden

Ein junger Schweizer Expat liegt derzeit in einem Spital in Bangkok im Koma. Er ist dringend auf Blut der Gruppe 0 negativ angewiesen.

Gemäss einem thailändischen Newsportal leidet er an Nierenversagen, Azidose, Hirnschäden, Muskelabbau sowie an einer geringen Anzahl Blutplättchen.

Er benötige eine grosse Menge Blut, um sich zu erholen. In den sozialen Medien verbreitet sich indes ein Aufruf, Blut an das thailändische rote Kreuz zugunsten des jungen Schweizers zu spenden.