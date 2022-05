Gefährliches Abenteuer: Berner (27) fährt 5000 Kilometer alleine im Boot den Amazonas hinunter

Es begann als Bieridee, wurde immer grösser und musste wegen Corona einige Rückschläge hinnehmen. Doch nun ist der Berner Janick Jaussi (27) bereits seit einem Jahr in Bello Horizonte (Peru). Von dort aus wird er am 20. Mai mit einem selber zusammengebauten Boot in den Amazonas stechen. «Der Amazonas hat mich tief beeindruckt, als ich das erste Mal hier war», sagt Jaussi zu 20 Minuten. Konsumreisen und Verbrauchergesellschaft sind ihm zuwider. «Ich will den Fluss selber erleben, in meinem Tempo», so Jaussi. Es geht ihm auch darum, zu zeigen, dass man nicht immer nur auf dem schnellsten Weg von einem Ort an den anderen kommt. «Es ist eine Art von bewusstem Reisen», sagt Jaussi.