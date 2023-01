Bern: Mann wird in einer Woche sieben Mal geblitzt

Der Mann wurde in einer Woche vier Mal geblitzt, drei Mal auf derselben Strecke. (Symbolbild)

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat einen 49-jährigen Mann aus dem Raum Bern wegen diverser Vergehen verurteilt – unter anderem der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Augenfällig: Der Mann wurde innert einer Woche – zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 2022 – ganze sieben Mal geblitzt, wie dem Strafbefehl zu entnehmen ist. Vier Mal wurde er mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen – drei Mal davon auf derselben Strecke. Die restlichen Male missachtete er ein Rotlicht. Über einen schweizerischen Führerschein verfügt der seit September 2020 in der Schweiz lebende Italiener nicht – er hatte es unterlassen, nach spätestens einem Jahr einen solchen zu beantragen.

Der Mann wurde zudem wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs verurteilt: Im Juni 2022 brach er zusammen mit einem Komplizen in einem Hotel einen Zigarettenautomaten auf und entwendete daraus 30 Packungen Zigaretten im Wert von 253 Franken sowie Bargeld in Höhe von rund 520 Franken. Im darauffolgenden Juli betrat er trotz Hausverbot eine Coop-Filiale in Bern und stahl eine Flasche Apfelsaft.