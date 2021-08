Aufsichtsanzeige eingereicht - Berner Anzeiger publiziert grosses «Impfen ist falsch»-Inserat

Das bernische Gemeindegesetz besagt in Artikel 49: Inserate «welche die öffentliche Ruhe und Ordnung gefährden» und redaktionell aufbereitete, meinungsbildende Inserate sind verboten. In der Ausgabe der letzten Woche wurde im Berner Anzeiger jedoch ein grossflächiges Inserat geschaltet, welches vor dem Impfen warnt. Somit ist es laut dem Juristen Loris Fabrizio Mainardi «tendenziös und zum Teil klar wahrheitswidrig», wie er gegenüber dem « Bund » sagt. Im Inserat spricht sich die impfkritische Organisation Aletheia für «die sofortige Sistierung der Zulassung» von mRNA-Impfstoffen, «da diese nachweislich unnötig, unwirksam und unsicher» sind, aus.

Der Anzeiger erscheint in der Region Bern wöchentlich in 16 Gemeinden mit einer Auflage von 150’000 Exemplaren. Gebucht wurde das Inserat bei der Inseratevermarktungsfirma Adveritas, die den Anzeiger vermarktet. So ist das Inserat in rund zwölf weiteren Titeln erscheinen. Das Inserat behauptet, es sei «falsch», sich impfen zu lassen und tut die Impfung als «wirkungslos» ab und propagiert, dass der Wirkstoff sich in das Genom einbaut.