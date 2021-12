Behörden machen Rückzieher - YB kriegt doch Sonderbewilligung für Spiel gegen Cristiano Ronaldo und Co.

Dieses wunderschöne Tor gelang Hefti zuletzt in der Champions League gegen Atalanta. SRF

Darum gehts Nächsten Mittwoch treffen die Young Boys in der Champions League auf Manchester United.

Gemäss Regelung müssten die Berner bei der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne.

Zunächst hiess es, YB erhält keine Sonderbewilligung. Das ist nun anders.

Was für ein Chaos um die Young Boys und ihr letztes Champions-League-Spiel gegen Manchester United in England. Nun dürfen die Berner doch nach Manchester reisen, um im Old Trafford gegen Cristiano Ronaldo und Co. zu spielen. Die Berner Behörden machen einen Rückzieher. Die ganze Geschichte von Anfang an:

Schock wegen Quarantäneliste

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Wochenende beschlossen, dass alle Menschen, die aus Grossbritannien in die Schweiz einreisen, einen negativen Covid-19-Test vorlegen und zehn Tage in Quarantäne müssen. Einreisende nach Grossbritannien müssen zwei Tage nach ihrer Ankunft einen PCR-Test machen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses isolieren. Für die Berner ein Schock. Denn: Auch der Meister müsste ohne Sonderbewilligung bei der Rückkehr vom Champions-League-Spiel auswärts gegen Manchester United in Quarantäne.

Dienstag: Keine Sonderbewilligung für YB

Am frühen Dienstagabend verkündete dann Gundekar Giebel, Sprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion Bern, gegenüber 20 Minuten, dass die Berner keine Sonderbewilligung für die Reise nach Manchester erhalten würden. Giebel sagte: «Für die Rückkehr nach dem Auswärtsspiel von YB gibt es keine Möglichkeit, den Spielern und Staff die Quarantäne zu erleichtern oder sie davon völlig zu befreien. Die Vorgaben des BAG lassen dies nicht zu und so wurde es heute nochmals vom BR ausgeführt.»

Doch dann meldete sich Giebel am späteren Dienstagabend nochmals und er sagte: «Weitere Abklärungen laufen noch.» Die Folge: Bei YB und den YB-Fans begann wieder die Hoffnung zu keimen, dass da vielleicht doch noch ein Schlupfloch irgendwo in den Tiefen des Kleingedruckten der Massnahmen zu finden ist. Dass doch der Kracher im Old Trafford stattfinden kann.

Mittwoch: Rückzieher des Kantons Bern

Und tatsächlich. Es folgt die Kehrtwende. Denn am Mittwochmittag verkünden die Young Boys: «YB kann in Manchester spielen.» Und: «Die Young Boys haben eine Sonderbewilligung für die Auswärtsspiele in der Uefa Champions League und der Uefa Youth League erhalten. Somit müssen Spieler und Staff der Mannschaften nach der Rückreise vom Champions-League-Spiel Manchester United - YB vom Mittwoch, 8. Dezember, nicht in zehntägige Quarantäne.»

Die Berner weisen daraufhin, ass sich die Spieler und der Staff vom Dienstag, 7. Dezember, und der Abreise im Stadion Wankdorf über den Charterflug nach Manchester bis zur Rückreise am Donnerstag, 9. Dezember, in einer strikt vom Umfeld abgetrennten Blase aufhalten werden. «Dieses Konzept hat sich bereits auf den bisherigen fünf europäischen Reisen an die Auswärtsspiele in dieser Saison bestens bewährt», so die Berner.