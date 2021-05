Angst vor Datenmissbrauch - Berner Beizen rufen zum «Datenstreik» gegen den Kanton auf

Der Kanton Bern will die Kontaktangaben sämtlicher Berner Restaurantgäste auf Vorrat gespeichert haben.

Der Aufruf stammt vom Kollektiv Gastro-Streik. Mehrere Dutzend Betriebe haben sich dort zusammengetan, und üben scharfe Kritik an der neuen kantonalen Regelung, wie Sprecher Diego Dahinden ausführt: «Wir stören uns daran, dass sensible Daten unserer Gäste beim Kanton auf Vorrat gespeichert werden.» Zudem missfällt den Gastronominnen und Gastronomen, dass die Angaben zentral auf einem Server gespeichert werden und der Kanton Bern nicht kommuniziert, ob und wann er die Daten wieder löschen wird.

Das Kollektiv hält fest, dass es das Erfassen von Kontaktdaten als wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Pandemie sieht und dafür seinen Beitrag leisten will. «Was hier aber gebaut wird, ist eine zentrale Datenbank – diese ermöglicht beispielsweise das Erstellen präziser Bewegungsprofile von Gästen», so Dahinden. Das Kollektiv spricht von einem vorsinntflutlichen System, welches keinerlei Schutz vor Missbrauch biete.

Auch Politiker kämpfen gegen die Regelung

Auch aus einer anderen Ecke gerät die Berner Praxis unter Beschuss. Jorgo Ananiadis, Präsident der Piratenpartei Schweiz, will mittels eines eingereichten Öffentlichkeitsgesuchs Einblick in die genauen Abläufe erhalten. Der Berner spricht von einem Schnellschuss gegen den man sich wehren müsse: «Hier wurde das Schlechteste aus allen Varianten kombiniert: «Die Datensammlerei wird an dutzende private Firmen delegiert und der Kanton zentralisiert alle diese sensiblen Informationen.» Die Gastronomen müssen nun kostenpflichtige Apps kaufen, von denen schon mehrere «durch Datenschutz-SuperGAUs aufgefallen» sind. Spätestens seit dem Daten-Skandal von Meineimpfungen.ch sollten Behörden wissen, wie wichtig eine abgesicherte Datenspeicherung sei.