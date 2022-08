Ukraine-Krieg: Berner Bevölkerung wächst – wegen ukrainischer Flüchtlinge

Nach offiziellen Zahlen vom Dienstag lebten am 30. Juni 2022 exakt 143’511 Personen in der Bundesstadt. Das sind 357 mehr als zu Jahresbeginn.

Bern wächst – zumindest leicht. Nach offiziellen Zahlen vom Dienstag lebten am 30. Juni 2022 exakt 143’511 Personen in der Bundesstadt. Das sind 357 mehr als zu Jahresbeginn. Wie die Stadt Bern in einer Medienmitteilung schreibt, gibt es dafür zwei Gründe.