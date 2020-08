Limited Edition Berner Bike-Pionier baut YB-Meistervelo

Der Berner Bike-Unternehmer Thomas Binggeli hat 14 YB-Rennbikes angefertigt. Das Stück kostet 10’000 Franken. Davon gehen 1000 Franken an den YB-Nachwuchs.

Der Berner Bike-Bauer Thomas Binggeli ist seit langem bekennender YB-Fan. Nun hat die Liebe zum Berner Traditionsverein auch Eingang in sein Schaffen gefunden: Nach dem dritten Meistertitel in Folge hat Binggeli eine Limited Edition mit 14 YB-Velos angefertigt. «Jedes davon repräsentiert ein Meisterjahr», erklärt der 46-Jährige. So zieren goldene Plaketten mit den Meisterjahren und einer Nummer von 1 bis 14 die gelb-schwarz lackierten Modelle. Ein weiterer Hingucker ist die goldene Radkette.

10’000 Franken pro Stück

Auch was die Technik anbelangt, hat sich Binggeli nicht lumpen lassen: Integrierte Kabelführung, aerodynamischer Carbonlenker, ultraleichter Rahmen, Sensoren für Navigationsgeräte und Leistungsmesser – das Meistervelo ist ein wahres Hightech-Gefährt. «Es beinhaltet alles, was technisch derzeit machbar ist», schwärmt der Unternehmer, der seine Velomarken Thömus und Stromer auf dem heimischen Bauernhof in Oberried BE verkauft.