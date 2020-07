Kapitel Bollwerk

Berner Club meldet Corona-Fall – Quarantäne für 300 Besucher

Der Berner Club Kapitel Bollwerk vermeldet einen Corona-Fall. Ein Gast, der am Samstagabend den Club besuchte, sei positiv auf Covid-19 getestet worden. Sämtliche Partygäste müssen jetzt in Quarantäne.

Sämtliche Personen, die an derselben Party zugegen waren, müssen nun für zehn Tage in Quarantäne.

Für 300 Nachtschwärmer ist erst einmal ausgetanzt: Der Berner Club Kapitel Bollwerk vermeldet am Freitag einen Corona-Fall. Eine Person, die in der vergangenen Samstagnacht im Kapitel am Feiern war, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies ist einem Facebook-Beitrag des Kulturbetriebs zu entnehmen, der nur kurze Zeit auf der Seite zu sehen war. «Wir haben gerade einen Anruf vom Kantonsarztamt Bern erhalten», heisst es dort. Die Verantwortlichen hätten daraufhin die Liste der erfassten Gäste, Mitarbeitenden und Künstlern auf der Stelle weitergegeben. «Alle Gäste werden in Kürze vom Kanton kontaktiert und es wird eine Quarantäne für zehn Tage verordnet», teilte der Club mit.