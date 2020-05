Entwicklung von Impfstoffen

Berner Corona-Klone sind weltweit heiss begehrt

Forschende der Universität Bern haben Sars-CoV-2 geklont. Die künstlich erzeugten Corona-Doppelgänger werden mitunter eingesetzt, um möglichst rasch Impfstoffe zu entwickeln.

Forscherinnen und Forschern der Uni Bern ist ein seltenes Kunststück gelungen: In einem Hochsicherheitslabor haben sie das Coronavirus aus künstlicher DNA (Desoxyribonukleinsäure) rekonstruiert. Dabei wurden DNA-Kopien, die Teile des Coronavirus-Erbguts enthalten, in Hefezellen eingeschleust und zu einer vollständigen Kopie zusammengesetzt, wie die Uni Bern am Montag mitteilte. Anschliessend wurden daraus infektiöse Coronaviren hergestellt.

«Wir haben das Virus innerhalb von nur einer Woche nachgebaut», lässt sich Volker Thiel vom Institut für Virologie und Immunologie (IVI) zitieren. Mit dem eigens in Bern entwickelten System aus Hefezellen seien Coronaviren und andere Viren schnell klonbar, fügt Jörg Jores vom Institut für Veterinärbakteriologie an. Die Berner Methode ermögliche eine schnelle Reaktion auf neuartige und sich rasch ausbreitende Viren in Echtzeit – also noch während eines Ausbruchs.