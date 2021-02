1 / 5 Schriftsteller und Spoken Word Artist Jürg Halter will in Zürich über 4000 Bäume pflanzen. Facebook Dies, nach einem entsprechendem Versprechen auf Social Media. Facebook Der Poet hat erst letzten Monat seinen neusten Gedichtband «Gemeinsame Sprache» publiziert. Facebook

Darum gehts Der Dichter und Schriftsteller Jürg Halter kündigte vor wenigen Tagen auf Social Media an, für jeden Like seines Posts auf dem Zürcher Paradeplatz einen Baum zu pflanzen.

In einem Brief an Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch zeigt er sich entschlossen, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen.

In Zürich sind jedoch, unabhängig von Halters Aktion, bereits zahlreiche Begrünungsprojekte geplant.

Seine lakonisch-scharfzüngigen Kommentare zum Zeitgeschehen hält Jürg Halter gern mit Filzstift auf einem Stück Papier fest und postet sie dann auf seinen Social-Media-Kanälen. Vor wenigen Tagen kündigte der Berner Schriftsteller und Spoken Word Artist an: «Für jedes Like oder für jeden Repost dieses Zettels pflanze ich einen Baum auf dem Paradeplatz in Zürich.» Allein auf Instagram, wo Halters Einsichten für gewöhnlich Likes im dreistelligen Bereich generieren, gefiel sein Post rund 2300 Mal. Insgesamt müsste der 40-Jährige im Zürcher Bankenzentrum nun über 4320 Bäume pflanzen (Stand Sonntag).

Beflügelt vom grossen Zuspruch hat Halter einen Brief an die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch geschickt, den er ebenfalls mit seinen Followern teilte. Darin zeigt er sich voller Tatendrang: «Können wir uns bitte demnächst für eine Planungssitzung treffen?», fragt er die Sozialdemokratin kühn. Seine Vision einer grünen Wirtschaftsmetropole ist nun deutlich umfangreicher geworden: Der Paradeplatz allein, so Halter, reiche für die über 4300 Bäume selbstverständlich nicht aus; auch Bahnhofstrasse, Langstrasse, Helvetiaplatz und Sechseläutenplatz müssten bewaldet werden. «Denn dem Klimawandel müssen wir mit konkreten, mutigen Taten entgegenwirken!», appelliert er an die Stadtpräsidentin.

«Schritt in eine lebenswerte Zukunft»

«Mir ist es selbstverständlich ernst mit der Aktion», hält Halter auf Anfrage von 20 Minuten fest. Er nehme lediglich Politikerinnen und Politiker beim Wort, die ja oft von Visionen und Utopien sprechen würden. Sein Vorhaben biete eine konkrete, lokale Lösung im Kampf gegen die Klimaerwärmung an. «Klar ist sie nicht frei von Humor, aber die Umsetzung wäre ein schöner Schritt in eine lebenswerte Zukunft», findet der Lyriker.

Zürich habe er für seine Aktion ausgesucht, weil es neben Genf das grosse, global bedeutende Finanzzentrum der Schweiz sei. Am Paradeplatz konzentriere sich viel Macht. «Hier müsste eigentlich entscheidend gegen den Klimawandel und für eine gerechtere Welt entschieden werden – passieren tut aber nur wenig», kritisiert Halter.

Er hoffe nun, dass Stadtpräsidentin Mauch das Unterfangen als «sportliche Herausforderung» annehmen und «sich nicht ins Beamtendeutsch» flüchten werde: «Sie könnte sich als Stadtpräsidentin unsterblich machen.» Sollte Zürich seiner Idee tatsächlich etwas abgewinnen können, verspricht Halter: «Ich würde persönlich vor Ort Bäume pflanzen. Und ich habe schon sehr viele Zusagen von Menschen aus der ganzen Schweiz, die auch dabei wären. Ich stelle mir einen sehr diversen Stadtwald vor.»

Zürich wird grüner

Jürg Halter werde sicherlich eine Antwort der Stadtpräsidentin erhalten, hiess es im Stadtzürcher Präsidialdepartement auf Anfrage von 20 Minuten. Dieser Antwort könne man aber nicht vorgreifen – zumal Halters Brief ja noch nicht einmal eingetroffen sei. Bäume hätten in der Stadt Zürich aber grundsätzlich eine hohe Priorität und seien ein ständiges Thema, sagt Sprecher Lukas Wigger. So werde etwa am 7. März über eine bessere Begrünung des künftigen Autobahndeckels in Schwamendingen abgestimmt.

Doch auch in der Zürcher Innenstadt sind mehr Bäume geplant. So sollen künftig, beispielsweise am Stadthausquai, beim Hirschengraben oder an der Löwenstrasse, Parkplätze zugunsten von Baumbepflanzungen und Sitzgelegenheiten aufgehoben werden, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern und das Überhitzungspotenzial zu senken. Dies geht aus einer Motionsantwort des Stadtrates vom September 2020 hervor. Denn zu einer attraktiven Innenstadt, hält die Stadtregierung fest, gehören auch «genügend Bäume und Grünflächen».