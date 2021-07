Kannenpflanzenfrosch : Berner entdeckt neue Froschart in den Regenwäldern Borneos

Ein Forschungsteam hat in den tropischen Regenwäldern Borneos mehrere Exemplare des Kannenpflanzenfroschs gefunden. Mitten drin: Stefan Hertwig vom Berner Naturhistorischen Museum.

«Die männlichen Frösche sitzen nachts auf den Kannen und locken mit lauten Rufen die Weibchen zur Paarung», schreibt das Museum in seiner Mitteilung. Die ungewöhnlich großen Eier werden in der Flüssigkeit der Kannenpflanze abgelegt, in der die geschlüpften Kaulquappen schliesslich ihre Entwicklung vollenden. «Sie ernähren sich dabei ausschliesslich vom Nährstoffvorrat in ihrem Darm, weshalb sie nur ein winziges Mäulchen ohne Zähnchen haben.»