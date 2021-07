Adrian Wittwer : Berner Extremsportler schwimmt in -0,3 Grad kaltem Gletschersee

Der Berner Eisschwimmer wagte sich kürzlich in den minus 0,3 Grad kalten Gletschersee im österreichischen Hintertux. Bald solls noch frostiger werden.

Im Frühling 2022 will der Berner seine Schwimmzüge in der Arktis ziehen.

Eisschwimmer Adrian Alejandro Wittwer warf sich kürzlich in den unterirdischen Gletschersee in Hintertux (AUT).

Eisschwimmer Adrian Alejandro Wittwer hat schon viele kalte Gewässer durchquert. Die Challenge, die er sich Anfang dieses Monats auferlegte, war aber besonders eisig: Im Tiroler Skigebiet Hintertux, auf 3250 Metern über Meer, wagte sich der 35-jährige Berner in den minus 0,3 Grad kalten unterirdischen Gletschersee. Während drei bis vier Minuten schwamm er im Crawl- und Butterfly-Stil im Eispalast hin und her – nur mit Badehose und Schwimmboje ausgerüstet.

«Ich betreibe Eisschwimmen ja schon viele Jahre, bin in gefrorenen Seen und Bergbächen geschwommen – aber ein unterirdischer Gletscher war auch für mich etwas Exklusives», sagt der 35-jährige Berner, der als erster Schweizer erfolgreich die Ice-Mile-Challenge absolvierte (1,6 Kilometer Schwimmen in maximal fünf Grad kaltem Wasser). Was vielen schon nur beim Zusehen Gänsehaut beschert, war auch für den Routinier kein entspanntes Wellnessbad: «Es tat ziemlich weh, und die Hände und Füsse spürte ich sehr schnell nicht mehr.» Andererseits sei die Atmosphäre in der Eishöhle unbezahlbar.