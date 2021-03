1 / 11 Im Dezember 2019 reisten Stefan (48), Christelle (33) und Tochter Amina (5) mit dem Camper durch Afrika. ZVG Sie wollten einige Wochen in der Elfenbeinküste verbringen und dann wieder nach Hause kehren. Doch Corona machte der Familie einen Strich durch die Rechnung. ZVG Denn als im März 2020 die Pandemie startete, wurden die Landesgrenzen geschlossen. Die Familie konnte nicht mit ihrem Camper nach Hause fahren – und steckte in Senegal fest. ZVG

Mit dem Camper in die Elfenbeinküste – das war das ursprüngliche Ziel der Familie Arnold, als sie im Dezember 2019 von zu Hause losfuhr. In der Elfenbeinküste wartete bereits ein gebuchtes Mietshaus auf die Berner Familie. Doch dort kam sie nie an. Stattdessen strandeten Stefan (48), Christelle (33) und Amira (5) Arnold in Senegal , wo sie sich auch heute – mehr als ein Jahr später – noch aufhalten.

Mit Steinen beworfen und angespuckt

Als die Familie in Richtung Mali unterwegs war, erhielten sie einen Anruf, der alles verändern würde. «Ein Virus ist ausgebrochen. Ihr habt noch drei Tage Zeit, dann werden die Grenzen geschlossen», teilte ihnen ein Bekannter mit. Es war mittlerweile März 2020 – die Startzeit der Pandemie. Stefan Arnold, seine Frau und Tochter waren planlos; in drei Tagen ihr Ziel zu erreichen war unmöglich. Auch eine Ausreise war keine Option mehr – sie steckten in Senegal fest.

Hinzu kam das zunehmende Misstrauen der Einheimischen gegenüber dem hellhäutigen Familienvater. «Wenn sie mich sahen, streckten sie ihre Arme in die Höhe, rannten vor mir davon und schrien: Corona! Corona!», erzählt Stefan Arnold gegenüber 20 Minuten. Er sei bespuckt und mit Steinen beworfen worden. «Die Einheimischen dachten, dass nur Weisse das Virus kriegen können und hatten Angst vor mir.» Die folgenden Wochen seien demnach erniedrigend gewesen. Die Familie war in der Fremde gestrandet – und die Einheimischen liessen sie das auch spüren.

«Wir rannten mit Herzklopfen, weil wir so Angst hatten»

Also zog sie sich zurück. Auch, weil im Land Chaos herrschte. Wer sich nicht an die Coronaregeln hielt, wurde von der Polizei verprügelt oder eingesperrt, erzählt Arnold. «Einmal haben wir uns unerlaubterweise nach 18 Uhr draussen aufgehalten, weil wir Verspätung hatten. Wir rannten mit Herzklopfen nach Hause, weil wir solche Angst hatten.»

Mit dem Camper liess sich die Familie bei einer verlassenen Hotelruine nieder. In dieser Gegen lernten sie schnell neue Leute kennen. «Wir freundeten uns mit Einheimischen an und teilten unser Essen», so Stefan. Die Lage hatte sich beruhigt – und die Stimmung erhellte sich. Und spätestens, als die Familie realisierte, dass sie wohl noch lange nicht in die Schweiz zurückkehren kann, entstand ein neuer Plan.

Grundstück gekauft, Haus gebaut

Sie tat, was sie anfangs nicht für möglich hielt: «Wir kauften ein eigenes Grundstück und bauten uns ein Haus», so Arnold. Das Grundstück sei ungefähr so gross wie zwei Fussballfelder. «Mit Hilfe von Nachbaren und Freunden bauten wir als Erstes einen Brunnen», sagt Arnold. Strom hatten sie im Camper. Als nächstes präparierten sie eine Strasse, dann folgte ihr Herzensprojekt: «Als wir die Hoffnung auf eine Rückkehr definitiv aufgegeben hatten, bauten wir dann unser eigenes Haus.» Und dort wohnt die Familie jetzt – rund 4’000 Kilometer von ihrem alten zu Hause entfernt.

