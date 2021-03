Um in einigen Monaten nicht auf dem Campingplatz zu landen, sucht die Familie Kobel-Lehmann eine neue Wohnung. Damit sie schneller fündig wird, schaltete sie eine Werbung auf Instagram – denn die Suche gestaltet sich schwierig.

Wer gelegentlich durch Instagram scrollt, kennt es bestens: Immer wieder tauchen zwischen den Beiträgen und Stories bunte Werbungen auf. Egal ob T-Shirts, Schmuck oder skurrile Modeagenturen; die Insta-Werbung schreckt vor nichts zurück. Umso überraschender war es, als zwischen all den herkömmlichen Anzeigen plötzlich eine vierköpfige Berner Familie auftauchte. «Familie sucht neues Zuhause in Bern», stand in Grossbuchstaben über dem gezeichneten Familienfoto geschrieben.

Dringend neue Wohnung gesucht

«Wir suchen unsere zukünftige Traumwohnung über Instagram», sagt Joëlle Lehmann, die mit ihrem Lebenspartner Kasper Kobel und ihren zwei Kindern auf Wohnungssuche ist. Zurzeit lebt die Familie in Burgdorf. Doch: «Wir müssen unsere jetzige Wohnung bis spätestens Ende Juli verlassen.» «Dringend» steht deshalb über dem Familienportrait, welches seit zwei Wochen auf Instagram kursiert.

Für 140 Franken hat es die Familie in der Region Bern ausstrahlen lassen. «Die Insta-Werbung ist ungefähr gleich teuer wie ein herkömmliches Inserat in der Zeitung», so Lehmann. Da sich die traditionelle Wohnungssuche jedoch nicht bewährt habe, wolle man nun auf neue Methoden setzen. Und tatsächlich: «Die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt!», zieht Lehmann Bilanz.

Inserat löst heftige Reaktionen aus

Das Inserat habe viele Reaktionen ausgelöst. «Wir erhielten etliche Nachrichten und konnten auch schon einige Wohnung besichtigen gehen.» Auch auf Facebook sei das Inserat bereits rund 400 Mal geteilt worden. Gefunden habe man die zukünftige Traumwohnung jedoch noch nicht. «Wir möchten eine Wohnung finden, die gross genug ist für unsere vierköpfige Familie mit Hund, und in der wir uns wirklich wohl fühlen», so Kobel. Man wolle schliesslich die nächsten zehn Jahre darin verbringen.

Plan B: New York – oder Campingplatz

Doch was, wenn sich die Traumwohnung nicht rechtzeitig finden lässt? «Dann stellen wir unsere Möbel ein und ziehen nach New York», sagt Lehmann. Sie habe dort ein Kultur-Stipendium erhalten. Ob sich dieser Plan trotz Corona umsetzten lässt, sei jedoch noch unklar. «Ansonsten werden wir wohl vorerst auf dem Campingplatz oder in einem Airbnb wohnen müssen.»

Hundert Bewerbungen pro Wohnung

Soweit soll es jedoch nicht kommen. Die Familie wird das Insta-Inserat nächste Woche erneut ausstrahlen lassen. «Wir hoffen, so unter der Hand eine Wohnung zu erhalten», sagt Lehmann. Auf offiziellem Wege könne man es beinahe vergessen, etwas Preiswertes zu finden: «Pro Wohnung liegen bis zu hundert Bewerbungen vor, da hat man kaum eine Chance.»