«Lebensfreude kehrt zurück» – Berner Fasnacht findet definitiv statt – mit zwei Freinächten

Am 4. und 5. März findet in Bern die Fasnacht statt.

Die Fasnacht in der Stadt Bern kann stattfinden. Wie der Verein «Bärner Fasnacht» am Donnerstag mitteilt, hat die Stadt die entsprechende Bewilligung erteilt. «Die Bewilligung seitens der Stadt Bern lässt das Fasnachtsherz höherschlagen und wohl auch die eine oder andere Freudenträne kullern», schreibt der Verein in seinem Communiqué.