Kein einheimisches Reptil – Berner Feuerwehr fängt anderthalb Meter lange Würgeschlange

Sie versteckte sich in einem Gebüsch an der Fellerstrasse.

Anderthalb Meter lange Würgeschlangen erwartet man in Zoos oder Tropenregionen, eher weniger hingegen in der Stadt Bern. Nichtsdestotrotz musste Schutz und Rettung Bern am Samstag wegen einer Schlange an die Fellerstrasse ausrücken. Mehrere Personen hatten das Tier im Gebüsch beobachtet und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Darunter auch F. S.*, die sich um die häufig dort spielenden Kinder sorgte. Die Schlange sei zwar «nicht so furchteinflössend gewesen», schreibt die Anwohnerin auf Facebook, doch die Kinder «wären vielleicht auf dumme Ideen gekommen und hätten die Schlange erschreckt oder sie angegriffen.»