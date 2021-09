Preiskampf : Berner Firma drückt Preis für Schnelltest auf 11 Franken

Covid-Tests sollen ab dem 11. Oktober nicht mehr gratis sein, was Bewegung in den Test-Markt bringt.

Den Anfang machte Medtechswiss. Der Anbieter mit Sitz in Wollerau tritt als Testdienstleister für die Publikumsmesse Olma in St. Gallen auf, die am 7. Oktober beginnt. Wer noch einen Test für das Zertifikat benötigt, um Zugang zur Messe zu haben, der kann sich am Eingang für 26.50 Franken testen lassen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.