Luftfahrt: 2055 könnte es die ersten E-Flugzeuge geben

Hybridantrieb als Zwischenlösung

Zusammen mit anderen technischen Universitäten Europas arbeitet die BFH am Projekt Genesis mit, bei dem die Auswirkungen von Elektro- und Hybridflugzeugen auf die Umwelt analysiert werden. Weil elektrisch angetriebene Passagierflugzeuge derzeit noch nicht machbar sind, haben Forschende der Universität Neapel den aktuellen Stand bei den Antriebstechnologien untersucht. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse stellte die BFH ihre Prognosen für die Antriebstechnologien der Luftfahrt der Zukunft an.

Kerosin bietet Vorteile

Als Alternative zu Kerosin könnte in den Turbinen Wasserstoff genutzt werden, bei dessen Verbrennung kein CO2 entsteht. «Um einen noch besseren Wirkungsgrad zu erzielen, kann Wasserstoff auch in Brennstoffzellen in Strom umgewandelt und zum Antrieb von Elektromotoren genutzt werden.» Allerdings seien solche Wasserstoffsysteme schwerer und müssten aufwendig gekühlt werden. Wasserstoff verfüge sowohl in verflüssigtem wie auch gasförmigem Zustand über ein grosses Volumen, was grosse und schwere Tanks erfordere.