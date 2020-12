Virenhemmer : Berner Forscher entdecken potenziellen Covid-19-Wirkstoff

Die Universität Bern ist auf einen vielversprechenden Wirkstoff gestossen, der im Kampf gegen das Coronavirus essentiell sein könnte. Der Weg zu einem Medikament ist aber noch weit.

Auf fünf Treffern wurde einer

Weitere Studien nötig

Bevor klinische Studien möglich seien, müsse Retro-2.1 auch in anderen Zelltypen seine Wirksamkeit unter Beweis stellen und schwere Nebenwirkungen in Tiermodellen ausgeschlossen werden. In einem nächsten Schritt möchte der Virologe mit seinem Team Retro-2.1 in Atemwegszellen testen.