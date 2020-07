Nur noch 18 Stunden für Resultat

Berner Forscher stellen schnellen Corona-Antikörpertest vor

Nur noch 18 Stunden statt bis zu drei Tagen: Ein schweizerisch-deutsches Forscherteam hat einen Antikörpertest gegen SARS-Cov-2 entwickelt.

Dazu muss die Menge der gegen das Virus gerichteten neutralisierenden Antikörper im Blut gemessen werden. Bisher dauerte ein Test in der Regel zwei bis drei Tage. Er musste in einem Hochsicherheitslabor mit infektiösen Coronaviren vorgenommen werden.

Die Forscherinnen und Forscher aus Bern und Bochum stellten in der Fachzeitschrift «Vaccines» vom 15. Juli 2020 nun einen Test vor, der lediglich 18 Stunden dauert und in fast allen medizinischen Labors durchgeführt werden kann.

Virus «verkleidet»

Statt infektiöser Coronaviren bedienten sich die Forschenden eines anderen, nicht vermehrungsfähigen Virus. Sie tauschten Proteine aus dessen Hülle gegen das «Spike"-Protein des Coronavirus aus, wie die Universität Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Damit schafften es die Forscher ein harmloses Virus als SARS-CoV-2 zu «verkleiden», auf das die Antikörper anspringen. Da sich das veränderte Virus nicht in Wirtszellen vermehren kann, sind in den Labors keine aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen notwendig.

Leuchtende Zellen

Weiter veränderten die Forscher das Virus genetisch so, dass es sowohl grün-fluoreszierendes Protein als auch eine sogenannte Luziferase bilden kann, ein leuchtendes Glühwürmchenenzym.

«Nach dem Ablauf einer Infektionsrunde in der Zellkultur können wir dann bestimmen, wie viele Zellen grün fluoreszieren», wird Ferdinand Zettl vom Institut für Virologie und Immunologie in Bern in der Mitteilung zitiert.