Häufung von Sachbeschädigungen : Berner Gemeinde setzt Kopfgeld von 5000 Franken auf Vandalen aus

In diversen Berner Gemeinden haben sich Vandalenakte in den vergangenen Monaten gehäuft. Vereinzelt werden drastische Massnahmen ergriffen.

1 / 9 In Lengnau wurden zuletzt mehrmals öffentliche Toiletten von Vandalen heimgesucht. Stefan Zurbuchen Die Einrichtungen wurden demoliert … Stefan Zurbuchen … und verschmiert. Stefan Zurbuchen

Darum gehts Sachbeschädigungen haben zuletzt in verschiedenen Berner Gemeinden zugenommen.

Unterseen hat nun eine Belohnung von 5000 Franken für Hinweise auf die Täter ausgesetzt.

Die Gemeindepräsidenten sind sich uneins, ob die Vandalenakte mit der Pandemie im Zusammenhang stehen.

An zwei verschiedenen Standorten in Unterseen wurden in der Nacht auf Samstag öffentliche WCs verunstaltet und verschmiert. Es war bei Weitem nicht das erste Mal, dass Vandalen in der Berner Oberländer Gemeinde zugeschlagen haben: «Fast jede Nacht gibt es irgendwo Sachbeschädigungen; auf Spielplätzen, öffentlichen Toiletten oder Parkanlagen», sagt Vize-Gemeindepräsident Stefan Zurbuchen gegenüber dem «SRF Regionaljournal». Seit einem guten Jahr nehmen die Schäden stetig zu: «Sitzbänke werden nicht nur beschmiert, sondern mit Kesseln voller Farbe überschüttet.»

Der Gesamtschaden belaufe sich derzeit auf 50’000 bis 60’000 Franken, sagt Zurbuchen zu20 Minuten. Bis Ende Jahr würden die Kosten allerdings weiter steigen, etwa aufgrund des kürzlich engagierten privaten Sicherheitsdienstes. Dass die Täter bisher nicht haben ermittelt werden können, führt Zurbuchen auf die begrenzten Ressourcen der Kantonspolizei sowie das grosse Gemeindegebiet zurück. Die Security-Leute stünden zudem erst seit Anfang Mai im Einsatz.

Sicherheitsdienst und Präventionskampagne

Als weitere Massnahme setzt die Gemeinde eine Belohnung aus. Für Hinweise auf die Täterschaft gibt es 5000 Franken. Er sei «sehr zuversichtlich», dass die Vandalen mit diesem Massnahmenpaket bald dingfest gemacht werden können, so Zurbuchen.

In der Gemeinde Aarberg häuften sich insbesondere um Auffahrt herum die Sachbeschädigungen. Öffentliche Toiletten wurden verschmiert, WC-Schüsseln zerschlagen und Holzzäune zerstört. Die Seeländer Gemeinde veröffentlichte daraufhin ein Inserat, in dem sie die Bevölkerung um Mithilfe bat. «Wir haben dafür viel Zuspruch erhalten», sagt Gemeindepräsident Adrian Hügli zu 20 Minuten. «Die Leute sind froh, dass wir hinschauen.» Daneben setzt man in Aarberg seit Jahren auf die Broncos Security sowie Präventionskampagnen für Jugendliche.

«Anstand hat nichts mit einer Pandemie zu tun»

Auch Lengnau hatte zuletzt diverse Sachbeschädigungen zu beklagen. Anfang Februar etwa wurde der Bauzaun einer Dreifachhalle umgeworfen. Nur wenige Tage später haben Vandalen mehrere Äste der bald 100-jährigen Platanen beim Campus Dorf abgerissen. «Der Hauswart, der die Bäume seit bald 30 Jahren pflegt, hat fast geweint», erzählt Frank Huber, der im Gemeinderat für Liegenschaften zuständig ist. Ein Problem mit Vandalismus hat Lengnau in Hubers Augen aber nicht, auch habe er während der Pandemie keine Zunahme festgestellt. Nichtsdestotrotz werde im Gemeinderat derzeit der Einsatz mobiler Kameras diskutiert.

Die Gemeindepräsidenten beziehungsweise -vizepräsidenten von Unterseen und Aarberg sind sich uneins, ob die Häufung von Vandalenakten mit Corona in Verbindung steht. Zurbuchen sieht sie durchaus als Symptom der Wut über die Massnahmen des Bundesrates. «Nicht alle Jugendlichen können gleichermassen mit der Beschränkung ihrer Freiheiten umgehen», sagt er. Hügli wendet dagegen ein, dass gerade den unter 16-Jährigen (die für die Beschädigung des Zauns in Aarberg verantwortlich waren) während der Pandemie am wenigsten weggenommen wurde. Sie hätten etwa weiterhin Fussball im Verein spielen dürfen und würden ohnehin noch keine Bars und Clubs besuchen. Hügli findet: «Anstand hat nichts mit einer Pandemie zu tun.»

