Für die Beamten: Berner Gemeinde will sich Pausenraum für 764’000 Franken leisten

«Die heutige Situation ist eine Zumutung für unser Personal», schreibt der Konolfinger Gemeindepräsident Heinz Suter im Gemeinde-Informationsblatt Chonufinger. Gemeint ist der Pausenraum der Gemeinde, weshalb diese einen Kredit von 764’000 Franken für den Bau eines neuen Aufenthaltsraums beantragt – bereits zum zweiten Mal. Die Forderung war an der Gemeindeversammlung im November 2021 bereits angedeutet, dann aber zurückgezogen worden. Nun versucht es die Gemeinde erneut mit dem gleichen Antrag, ohne Anpassungen vorgenommen zu haben.

Vor 20 Jahren arbeiteten 25 Personen auf der Gemeindeverwaltung. Heute sind es 65 Angestellte, die sich einen Pausen- und Aufenthaltsraum von 17 Quadratmetern teilen. Als Lösung für das Platzproblem bietet sich aus Sicht der Gemeinde das benachbarte Feuerwehrmagazin an, das bis anhin lediglich als Veloabstellraum genutzt wurde. Weil das Gebäude jedoch unter Heimatschutz steht, kostet allein die Umnutzung 550’000 Franken. Dazu kommen Kosten für eine Dachrenovierung von 70’000 Franken und ein Ausbau in Höhe von 220’000 Franken.

«Moralisch gesehen sind eigentlich keine Massnahmen vertretbar»

Polizeiräumlichkeiten als Aufenthaltszimmer? Das würde laut Suter nur noch mehr kosten. «Einerseits wäre auch dann eine Renovierung für den Pausenraum notwendig. Andererseits würden wir die Polizei rauswerfen und ihre Räumlichkeiten einnehmen, und trotzdem wollen wir ja, dass sie in Konolfingen bleibt. Dann müssten wir bestimmt für die Kosten des Umzugs aufkommen. Dass die Polizei in Konolfingen bleibt, ist wichtig, um die Sicherheit hier zu garantieren.» Das Gemeinderatszimmer werde bereits jetzt rege genutzt.

«Personendaten müssen vor Ort bleiben»

«Moralisch gesehen sind eigentlich keine Massnahmen vertretbar, um einen Pausenraum zu schaffen. Aber wir wissen dennoch, dass diese Angestellten einen Aufenthaltsort brauchen», sagt Habegger. «Weil seit der Pandemie ein starker Trend in Richtung Homeoffice besteht, ist jetzt nicht der richtige Moment, in einen derart statischen Pausenraum zu investieren. Die Leute werden auch in Zukunft vermehrt von zu Hause aus arbeiten.»