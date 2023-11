Gemeinderat verbietet Kundgebungen in Berner Innenstadt

Der Berner Gemeinderat will bis zum 24. Dezember keine weiteren Grosskundgebungen oder Umzüge in der Berner Innerstadt bewilligen.

Der Berner Gemeinderat veröffentlicht in einer Medienmitteilung, dass vom 17. November bis zum 24. Dezember in der Berner Innenstadt keine weiteren Grosskundgebungen oder Umzüge bewilligt werden. Grund hierfür: «Da die öffentlichen Plätze in der Innenstadt bereits stark genutzt und viele Flächen insbesondere durch Weihnachtsmärkte besetzt sind, fliessen auch sicherheitsrelevante Überlegungen in diese Handhabung ein», schreibt der Informationsdienst.