Gemeinde erhält 9 Millionen

Berner gewann Lotto-Jackpot von 89,9 Mio. Franken

Die Berner Gemeinde Rümligen erhält über Nacht fast 9 Millionen Franken zugesprochen. Grund dafür ist ein Bewohner, der vor zwei Jahren den Euromillions-Jackpot gewann.

Dies spült dem 400-Seelen-Dorf fast 9 Millionen Franken in die Kasse.

Zehn Prozent muss der Lottogewinner an die Gemeinde abgeben.

Ein Mann aus Rümligen BE soll vor zwei Jahren 89,9 Millionen Franken gewonnen haben.

Rümligen ist ein kleines Dorf im Berner Mittelland, das etwas über 400 Einwohner zählt. An den Stammtischen der idyllischen Ortschaft gibt es derzeit nur ein Gesprächsthema: die 90 Millionen Franken, die ein Bewohner des Dorfes vor zwei Jahren gewonnen haben soll. Über Nacht bekam die Gemeinde nämlich fast 9 Millionen Franken in die Steuerkasse geschwemmt. Ein riesiger Betrag für das Dorf, welchem ansonsten ein Jahresbudget von 1,7 Millionen Franken zur Verfügung steht.

Das erhaltene Geld würde die Probleme im Ort aber nicht lösen: «Wir sind eine kleine Gemeinde und haben Probleme, Personal zu rekrutieren. Wir können unsere Ämter in der Gemeinde nicht besetzten», sagt Studer. Bereits am Montag wird deswegen entschieden, ob Rümligen mit der benachbarten Gemeinde Riggisberg fusioniert.

Tiefere Steuern wegen Lottomillionen

Für welche Projekte die Gemeinde das Geld nutzen möchte, ist noch nicht bekannt. «Wir warten zuerst die Fusionsverhandlungen ab», sagt Gemeindepräsident Studer. Dieser geht davon aus, dass eine Fusion zustande kommen wird. Auch der Gemeindepräsident von Riggisberg würde eine Fusionierung begrüssen. Der Geldsegen von Rümligen ist auch im Nachbarort ein Thema: «Es het kässelet», so Michael Bürki, Gemeindepräsident von Riggisberg, gegenüber der «Berner Zeitung» .

Der Millionär soll bereits weggezogen sein

Im Dorf weiss man wenig über den Lottoglückspilz. Laut Gerüchten soll es sich um einen Mann handeln, der mittlerweile nicht mehr in der Ortschaft lebt. «Kaum zu glauben, dass jemand von hier über Nacht zum Multimillionär wurde», so ein Rümliger gegenüber 20 Minuten. Es sei schön, dass nun auch die Gemeinde etwas von dem üppigen Gewinn habe. «Ich denke, dass ich nun auch ab und zu einen Lottoschein ausfüllen werde», so der Dorfbewohner.