Gesundheit: Berner leiden an Migräne, Zürcher an seelischem Schmerz

In Bern wird sich oft an den Kopf gefasst: Der Grossraum Bern gilt als Migräne-Hochburg.

Ein neuer Gesundheitsbericht zeigt, dass in der Schweiz am meisten Menschen an Rücken-, Muskel-, und Kopfschmerzen leiden.

«Ruggeweh» ist also die häufigste Schmerzerkrankung in der Schweiz – besonders oft klagen Personen aus dem Jurabogen, der Genfersee- und Alpenregion über solche Schmerzen. Das zeigt eine neu veröffentlichte Gesundheitsprognose von Sanitas (siehe unten).

Andere Regionen, andere Schmerzerkrankungen

Im Kanton Zürich sind die Schmerzen hingegen nicht körperlich: Hier empfinden die Menschen am stärksten seelische Schmerzen – mehr als in jeder anderen Region. 27 Prozent der Menschen gaben an, dauerhaft oder gelegentlich an seelischem Schmerz zu leiden.