Berner Tierschützerin findet sieben verlassene Welpen und sucht nun ein Zuhause

Kirsten Kiener, Berner Tierschützerin und Hundevermittlerin, war kürzlich privat in Griechenland unterwegs, als an einem Morgen an einem verlassenen Strand eine abgemagerte Hündin mit prallen Zitzen auf sie zukam. «Wir haben sie gefüttert und ihr Wasser gegeben, und dann hat sie mir signalisiert, dass ich ihr folgen soll», sagt Kiener zu 20 Minuten. «Ich fand das aussergewöhnlich, sie ist ein paar Schritte gegangen und hat sich dann wartend hingelegt, bis ich ihr gefolgt bin.»

«Hündin Karina wird von der ganzen Klinik geliebt»

«Die Mutter, Karina, ist eine extrem süsse, liebe Mami, die sehr menschenaffin ist. Sie wird von der ganzen Klinik geliebt», sagt Kiener und lacht. Leider könne kein umliegendes Tierheim die Familie mehr aufnehmen, deswegen möchte Kiener sie in die Schweiz vermitteln. Zuerst benötige sie Geld für die Pflege der Tiere, bevor sie ausreisen könnten. «Alle werden entwurmt, geimpft, getestet und gechipt», dann suche Kiener nach Familien oder Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber, die gerne einem Welpen oder der Mutter ein neues Zuhause schenken würden. Rund 2700 Franken werden zusätzlich für die Pflege, Impfungen, Chips, EU-Impfausweise und den Transport in die Schweiz benötigt.



Sirius, Yukiko, Taina, Balou, Athina, Wapi und Pitti, so heissen die Welpen, seien kerngesund, abgesehen von einer Anämie der Mutter. «Das Tierärztinnenpaar kümmert sich einfach grossartig um sie, es fehlt ihnen an nichts», sagt Kiener. Sie betont: «Ich bin froh, dass alle lange Schwänze haben, die Einfuhr coupierter Tiere ist in der Schweiz verboten.» Wenn die Mutter bereit ist, wird sie noch vor der Ausreise kastriert, daneben wurde sie auf Mittelmeer-Erkrankungen getestet.