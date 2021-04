Am Donnerstag 1. April verschickte die Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) Briefe an Personen der Impfgruppe A (75 Jahre und älter). Darin wurde erläutert, dass Personen die sich telefonisch für eine Impfung registriert und bisher noch keinen Termin erhalten hätten, vom Kanton schriftlich einen Impftermin angeboten bekämen. Weil der Brief jedoch am 1. April auf der Post landete, zeigten sich viele Empfängerinnen und Empfänger skeptisch: «Einige Personen haben den Eindruck erhalten, bei diesem Brief handle es sich um einen Aprilscherz», so GSI-Sprecher Gundekar Giebel. Entsprechend hätten sich Personen beim GSI nach der Echtheit des Briefes erkundigt. «Erschwerend kam hinzu, dass den Brief teilweise Personen erhalten haben, die bereits geimpft waren.» Dies etwa, weil sie sich doppelt im System angemeldet hatten.